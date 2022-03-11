Новости Свободы. Что происходит

Россия обстреляла аэродромы на западе Украины - Луцк и Ивано-Франковск, а также город Днепр. Генпрокуратура просит заблокировать Фейсбук и Инстаграм и признать компанию Meta экстремистской организацией. Владимир Путин разрешил направлять на войну иностранных добровольцев - в первую очередь из Сирии.