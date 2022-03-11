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Время Свободы: О потерях Путин не говорит. Но иностранных наемников зовет

Время Свободы: О потерях Путин не говорит. Но иностранных наемников зовет
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Время Свободы: О потерях Путин не говорит. Но иностранных наемников зовет

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Можно ли верить заявлениям российских представителей о том, что обстрел роддома в Мариуполе якобы дело рук украинских националистов?***Россия обвинила Украину в желании атаковать российскую и белорусскую территорию с помощью перелетных птиц. Эксперты-микробиологи пожимают плечами***Владимир Путин поддержал идею набора наемников с Ближнего Востока для участия в боевых действия в Украине***Петиция студентов и преподавателей СПБГУ против войны в Украине собрала почти в 4 раза больше подписей, чем аналогичная петиция в поддержку российской агрессии

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