Единства по санкциям нет. Отключат ли Россию от SWIFT?

Война России против Украины продолжается, массированным атакам подвергаются практически все крупнейшие города Украины. Под обстрелом оказываются гражданские объекты. Бои идут на окраине Киева, пострадали жилые кварталы, многие киевляне готовы оказывать вооруженное сопротивление. Подробности последних событий в нашем лайв-блоге.

При боевых действиях такого масштаба просто невозможно обойтись без жертв – и среди военных, и среди мирного населения. По итогам первого дня боев власти Украины сообщили о 137 погибших гражданах страны. Боевые потери российской армии, как известно, в России составляют государственную тайну, в Киеве назывались разные цифры – вплоть до 450 человек. Военный историк из Чернигова Михаил Жирохов к этой цифре относится с большим сомнением, но даже если она в несколько раз меньше, это все равно большие потери за один день для такой "высокопрофессиональной" армии, какой ее постоянно представляет Кремль.

Комитет солдатских матерей России заявляет, что солдаты-срочники, переброшенные в последние месяцы к границе с Украиной, перестают выходить на связь с родителями и, скорее всего, принимают участие в боевых действиях в Украине. Среди пленных российских военнослужащих – их уже немало – есть юноши, которым явно не исполнилось еще 20 лет. Как отмечает председатель комитета "Солдатские матери Петербурга" Оксана Парамонова, среди тех, кто сейчас воюет в Украине, могут быть и те, кого просто заставили подписать контракт о военной службе – прямо или обманом.

США и страны Европейского союза объявили о новых санкциях против России – они введены против ряда российских банков с крупными активами, лиц из окружения Владимира Путина, компаний, близких к Кремлю. Великобритания запретила полеты в страну самолетов "Аэрофлота", существенно ограничено сотрудничество в области авиастроения, что может оставить Россию без запчастей для авиации, в том числе и гражданской. Перенесен в Париж финал Лиги чемпионов по футболу, который должен был состояться в Петербурге, отменен российский этап "Формулы-1", финский клуб КХЛ "Йокерит" отказался играть в лиге. Скорее всего, российские спортсмены не смогут принимать участия во многих других соревнованиях. Отменены выступления в Карнеги-холле Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Санкций много, некоторые из них действительно повлияют на деятельность крупных российских компаний, некоторые являются символической поддержкой украинского народа. Впрочем, множество санкций вводилось и ранее, но войну они предотвратить не сумели. Президент Зеленский даже обратился к европейцам, имеющим боевой опыт, приехать защищать Украину, если они, как и он сам, разочарованы пассивностью западных политиков. Примечательно, что страны ЕС пока не смогли договориться даже об отключении России от платежной системы SWIFT (хотя уже после записи этой программы министр финансов Германии и Италия подтвердили, что готовы на это шаг).

Начало войны с Украиной без какой-то мало-мальски ясной цели вызвало шок у значительной части российского общества. Тысячи людей вышли на улицу российских городов, почти 2000 человек были задержаны. Среди них и трое корреспондентов Радио Свобода.

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