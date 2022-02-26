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Украина

Военные потери Украины: из космоса и с земли

Спутниковые снимки первых суток вторжения России на всю территорию Украины показывают серьезные разрушения в военной инфраструктуры и украинских военных аэропортов в результате ракетных обстрелов и авиаударов.

На фотографиях также видно движение российских частей в Украине 24 февраля. Корреспондент Украинской службы Радио Свобода Марьян Кушнир также сфотографировал поврежденную российскую бронетехнику, включая пусковые установки "Град" неподалеку от Харькова. Его фотографии сделаны 25 февраля. .
Сгоревшая установка &quot;Град&quot; и тело российского военнослужащего в окрестностях Харькова 25 февраля
1 Сгоревшая установка "Град" и тело российского военнослужащего в окрестностях Харькова 25 февраля
Сгоревшая установка &quot;Град&quot; и тело российского военнослужащего в окрестностях Харькова 25 февраля
2 Сгоревшая установка "Град" и тело российского военнослужащего в окрестностях Харькова 25 февраля
Остатки российской военной машины в окрестностях Харькова, 25 февраля
3 Остатки российской военной машины в окрестностях Харькова, 25 февраля
Снимки 24 февраля показывают разрушенное хранилище топлива и другие постройки на военно-воздушной базе в восточной Украине в городе Чугуев в Харьковской области
4 Снимки 24 февраля показывают разрушенное хранилище топлива и другие постройки на военно-воздушной базе в восточной Украине в городе Чугуев в Харьковской области

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