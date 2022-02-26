Российские власти впервые признали гибель военного в Украине

Российские власти впервые публично признали гибель военного в конфликте в Украине. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о смерти армейского офицера Нурмагомед Гаджимагомедова. Он проходил службу в воздушно-десантных войсках.

Меликов сообщил о гибели Гаджимагомедова в инстаграме в субботу 26 января. "С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса", — написал он. Обстоятельства смерти не раскрываются.

Гаджимагомедов — сын заместителя министра внутренних дел Ингушетии Энгельса Гаджимагомедова, — сообщает издание "Агентство". Судя по фотографии, размещённой на странице Меликова, погибший был старшим лейтенантом ВДВ. "Агентство" пишет, что он служил в 247-м гвардейского десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку.

Точное место гибели Гаджимагомедова не раскрывается. Ещё до анонсы Меликова в социальных сетях распространялась информация, что старший лейтенант подорвал себя гранатой вместе с окружившими его солдатами украинской армии. Верифицировать эту информацию практически невозможно.

Российское министерство обороны не признаёт потерь во вторжении в Украину. Ещё с 2014 года, начала конфликта в Донбасе, Москва отрицала присутствие на территории Украины своих военных и отказывалась признавать потери в ходе предполагаемых боестолкновений с украинской армией.

Ситуация не изменилась и после официального ввода войск. В последнем, по состоянию на ночь пятницы, отчёте о ходе боевых действий министерство обороны утверждает, что у российских военных нет потерь. Украинская армия утверждает, что российские потери составляют более трёх тысяч человек.

Стороны военных конфликтов в своих сообщениях обычно преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. Независимые подтверждения сложно получить во время боевых действий. Кроме того, российское законодательство относит сведения о численности возможных потерь к государственной тайне. Британский министр обороны Бен Уоллес в пятницу заявил

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