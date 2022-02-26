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Украина

"Мне стыдно", "моя страна – агрессор"

"Мне стыдно", "моя страна – агрессор"
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"Мне стыдно", "моя страна – агрессор"

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В Екатеринбурге прошел пикет против войны в Украине

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