Лицом к событию. Путин убивает Россию об Украину

Какой будет расплата за "спецоперацию" "Война с Украиной"? В эфире Александр Кынев, Николай Митрохин, Вадим Лукашевич, Илья Пономарев (Киев). Ведет передачу Михаил Соколов.
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