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Новости Свободы. Что происходит

Новости Свободы. Что происходит
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Новости Свободы. Что происходит

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Удар по жилому дому в Киеве - есть погибшие, гуманитарные коридоры и помощь Мариуполя, где остаются 400 тысяч человек, без воды, света, тепла и лекарств, протесты против оккупации в захваченных украинских городах, новые санкции в отношении России - остановят ли они Владимира Путина.

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