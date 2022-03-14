Новости Свободы. Что происходит

Удар по жилому дому в Киеве - есть погибшие, гуманитарные коридоры и помощь Мариуполя, где остаются 400 тысяч человек, без воды, света, тепла и лекарств, протесты против оккупации в захваченных украинских городах, новые санкции в отношении России - остановят ли они Владимира Путина.