Время Свободы: "Война - это когда кто-то злой убивает людей. Добрый не убивает"

Российские войска продолжают осаду украинских городов, обстрелам подвергаются западные районы Украины, есть жертвы среди мирного населения***Четвертый раунд украино-российских переговоров о прекращении огня прошел в режиме онлайн***Владимир Зеленский вновь призвал страны НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной***Матери солдат-срочников, отправленных воевать в Украину, продолжают искать своих детей***Чем определяется позиция Китая по отношению к военной агрессии России против Украины?