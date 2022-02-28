Борис Немцов: "Не хочу, чтобы в Россию приходил груз-200"

В информационном дайджесте "Время Свободы" мы продолжаем следить за событиями, связанными с российской военной агрессией против Украины.

Выпуск открывает фрагмент выступления в 2014 году политика Бориса Немцова, который был убит у стен Кремля ровно 7 лет назад, в ночь на 28 февраля 2015 года.

Эти слова были сказаны Борисом Немцовым на Марше мира в Москве после аннексии Крыма. Просто поразительно, насколько актуально его слова звучат сегодня, такое впечатление, что Немцов говорит ровно о том, что происходит сейчас.

Новостью дня в воскресенье стало заявление Владимира Путина, точнее, его приказ как верховного главнокомандующего российскими вооруженными силами перевести в «особый режим» несения боевого дежурства силы ядерного сдерживания. Этот приказ Путин объяснил не только "незаконными", как он считает, санкциями стран Запада против России, но и их "агрессивными высказываниями". О том, что представляет собой этот «особый» режим дежурства ядерных сил, расскажет военно-политический аналитик Юрий Федоров. Слова Путина без внимания оставлены не были – их последствия очень серьезны. Европейский союз в ответ впервые отказался от запрета на поставки летального оружия одной из сторон конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам Беларуси, где проходил так называемый референдум по конституционной реформе, цель которого – обеспечить несменяемость власти Александра Лукашенко.

Петиция с требованием прекращения войны в Украине на сайте change.org собрала уже миллион подписей, против войны высказываются даже те, кому как говорится, есть что терять при нынешнем режиме – крупные бизнесмены, артисты, звезды эстрады, отдельные депутаты Госдумы, хотя еще совсем недавно они же голосовали за признание "ДНР" и "ЛНР". Тысячи людей выходят на улицы с антивоенными лозунгами, тысячами их и задерживают. Гость выпуска – Леонид Драбкин, участник включенного Роскомнадзором в реестр иностранных агентов правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, помогающего жертвам репрессий.

Доллар стоит уже больше 110 (!) рублей. И это несмотря на действия Центробанка России, срочно повысившего ставку по кредитам до 20 (!) процентов. Глава Центробанка Эльвира Набиулина, по форме и цвету брошки на пиджаке которой эксперты привыкли предсказывать, какой будет финансовая политика, вышла в этот раз на публику без брошки. И во всем черном. На российском рынке траур.

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