Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Украина

"Он должен сделать, как тот, в 1945-м"

"Он должен сделать, как тот, в 1945-м"
Embed
"Он должен сделать, как тот, в 1945-м"

No media source currently available

0:00 0:00:16 0:00
Скачать медиафайл

Самое короткое изложение смысла выступления посла Украины в ООН

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG