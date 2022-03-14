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Время Свободы:"Шизофренический фашизм". Какое общество может оправдать войну

Время Свободы:"Шизофренический фашизм". Какое общество может оправдать войну
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Время Свободы:"Шизофренический фашизм". Какое общество может оправдать войну

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Кремль заявляет о готовности штурмовать украинские города, фактически не считаясь с жертвами среди мирного населения***Положение жителей украинских городов, оказавшихся в блокаде, отчаянное, счет погибших в Мариуполе идет на тысячи***Редактор Первого российского телеканала Марина Овсянникова во время прямого эфира развернула плакат против войны в Украине***Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович о том, почему Владимир Путин может дать согласие на вывод из Украины российских войск в обозримом будущем***Философ Михаил Эпштейн оценивает состояние российского общества .

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