Дороги к свободе. Аморальность войны

Война России против Украины - каскад военных преступлений и демонстрация общественного инфантилизма россиян. Почему так происходит? Собеседники Виталия Портникова - Мирослав Маринович, правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета и Григорий Амнуэль, режиссер, публицист.
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