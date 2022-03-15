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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Аморальность войны

Дороги к свободе. Аморальность войны
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Дороги к свободе. Аморальность войны

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0:00 0:27:30 0:00

Война России против Украины - каскад военных преступлений и демонстрация общественного инфантилизма россиян. Почему так происходит? Собеседники Виталия Портникова - Мирослав Маринович, правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета и Григорий Амнуэль, режиссер, публицист.

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