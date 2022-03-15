Дороги к свободе. Аморальность войны

Война России против Украины - каскад военных преступлений и демонстрация общественного инфантилизма россиян. Почему так происходит? Собеседники Виталия Портникова - Мирослав Маринович, правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета и Григорий Амнуэль, режиссер, публицист.