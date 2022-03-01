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Зеленский: "Докажите, что вы настоящие европейцы"

Зеленский: "Докажите, что вы настоящие европейцы"
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Зеленский: "Докажите, что вы настоящие европейцы"

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Президент Украины выступил в Европарламенте

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