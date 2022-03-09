Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Пустая полка
Подписаться
Пустая полка

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Курьеры удачи: как тамиздат попадал в СССР

Курьеры удачи: как тамиздат попадал в СССР
Embed
Курьеры удачи: как тамиздат попадал в СССР

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

В конце 1980-х в связи с половодьем Рейна произошел оползень и обнажилась карстовая пещера, а в ней склад с книгами. Кто их собирал и зачем? Другие книги сбрасывали в нейтральных морских водах, чтобы ты доплыли до советского берега. Как распространению тамиздата помогали моряки и что это за загадочный джентльмен на обложке подкаста. Инструкция, как распознать книгу "Бедфорда" - в третьем эпизоде подкаста

В конце 1980-х в связи с половодьем Рейна произошел оползень и обнажилась карстовая пещера, а в ней - склад с книгами. Кто их собирал и зачем? Другие книги сбрасывали в нейтральных водах, чтобы ты доплыли до берега. Как распространению тамиздата помогали моряки и что это за загадочный джентльмен на обложке подкаста. Инструкция, как распознать книгу "Бедфорда" - в третьем эпизоде "Пустой полки".

Личные истории читавших сам- и тамиздат мы собрали с помощью проекта Линор Горалик PostPost.Media, ваши воспоминания присылайте на svoboda.podcasts@gmail.com.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG