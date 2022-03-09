В конце 1980-х в связи с половодьем Рейна произошел оползень и обнажилась карстовая пещера, а в ней склад с книгами. Кто их собирал и зачем? Другие книги сбрасывали в нейтральных морских водах, чтобы ты доплыли до советского берега. Как распространению тамиздата помогали моряки и что это за загадочный джентльмен на обложке подкаста. Инструкция, как распознать книгу "Бедфорда" - в третьем эпизоде подкаста