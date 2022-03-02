163 нобелевских лауреата подписали письмо в поддержку Украины

163 нобелевских лауреата подписались под открытым письмом в поддержку Украины "перед лицом российской агрессии". Среди них только один уроженец России - физик Андрей Гейм, живущий за рубежом.

Письмо опубликовано на русском языке. Вторжение в Украину в нём сравнивается с нападением нацистской Германии на Польшу в 1939 с использованием "похожих трюков и фальшивых провокаций" и на Советский Союз в 1941-м. Ответственность за нападение при этом возлагается на "правительство Российской Федерации под руководством президента Путина". "Не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии", — говорится в письме.

Авторы обращения призывают власти России "прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины", а также выражают сочувствие семьям всех погибших в конфликте, как мирных жителей, так и российских и украинских военных.

Среди подписавшихся, кроме Гейма, нет других лауреатов из России, в том числе лауреатов Нобелевской премии мира бывшего президента СССР Михаила Горбачева и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.