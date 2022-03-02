"Позор для страны". Грузия не отпустила добровольцев в Украину

Война в Украине продолжается уже неделю. Власти страны признали сегодня захват российскими войсками Херсона, в тяжелом положении остаются Мариуполь и Волноваха в Донбассе. Поступают сообщения о высадке российского воздушного десанта в Харькове, жилые кварталы которого подвергались последние 2 дня массированным обстрелам, причем и тогда, когда в городе переставал действовать комендантский час, и люди выходили из убежищ, чтобы попытаться купить продукты и предметы первой необходимости. В Киеве при обстреле телевышки, расположенной рядом с мемориальным комплексом Бабий ЯР, погибли пять мирных жителей.

Киев, несмотря ни на что, держится. Мэр украинской столицы Виталий Кличко восхищен мужеством и единством украинцев.

Главный раввин Украины напомнил, что такое Бабий Яр, который обстреляли российские войска, пришедшие "денацифицировать" Украину.

В своем ежегодном послании Конгрессу США Джо Байден тоже коснулся ситуации в Украине, выразив полную поддержку руководству страны и всему ее народу. Слова Байдена были встречены овацией.

В Грузии проходят многотысячные митинги в поддержку Украины и против российской агрессии, в ходе которых оппозиционные партии и их сторонники требуют отставки правительства Ираклия Гарибашвили. По мнению оппозиции, грузинские власти «опозорили страну», отказавшись активно помочь Украине и запретив грузинским добровольцам отправиться в Киев для участия в обороне города. Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла Украины с формулировкой «в связи с аморальной позицией грузинского руководства».

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