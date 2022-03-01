Слова в пустоту. Министр иностранных дел страны-изгоя

В Гомельской области состоялся первый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, стороны не раскрывают их подробностей, что, в общем, ожидаемо, и, судя по всему, они будут продолжены. Главы делегаций советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и бывший министр культуры России, ныне помощник президента Владимир Мединский сделали очень похожие заявления о том, что найдены точки, по которым позиции сторон схожи.

Гораздо более важное заявление по итогам первого раунда переговоров сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметивший, что прямо во время этих консультаций российские войска резко усилили обстрелы второго по величине города Украины – Харькова. Речь идет о военном преступлении, считает Зеленский.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев рассказал, что сейчас известно об использованном российскими войсками оружии, как можно задокументировать военные преступления, совершаемые Россией в Украине, и какие потери, по его оценкам, несут российские войска.

Подтверждается информация и о том, что в боевых действиях в Украине участвуют солдаты срочной службы. В сети появилось видео с пленным рядовым российской армии Даниилом Воробьевым, призванным в прошлом году. Это видео было прислано родственникам Воробьева из Украины, представители российской армии с ними не связывались. В сегодняшнем выпуске участвует брат Даниила Воробьева Андрей.

Президент Владимир Зеленский, подписавший вчера заявку на вступление Украины в ЕС, обратился сегодня по видеосвязи к депутатам Европейского парламента, которые встретили его овацией. А министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, тоже по видеосвязи, выступал на проходящей в Женеве Конференции по разоружению. На фоне боевых действий в Украине заявление о стремлении России к миру министра теперь, судя по всему, уже окончательно страны-изгоя выглядело довольно нелепо: он обращался к полупустому залу, большинство делегаций демонстративно покинули зал заседаний.

Какой будет российская экономика после введения санкций стран Запада? В сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" на эту тему высказывается экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант.

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