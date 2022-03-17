Время Свободы: "Пятая колонна, национал-предатели". Путин дал команду на репрессии

В Мариуполе авиабомбой разрушено здание драмтеатра, служившее убежищем для местных жителей***НАТО вновь отказалось ввести бесполетную зону над Украиной, США объявили о выделении дополнительной военной помощи Киеву***Каковы настроения среди сотрудников российских государственных телеканалов после начала агрессии России против Украины?***Владимир Путин назвал «национал-предателями» тех, кто следует западному образу жизни