"Считали россиян своими". Поэт Ирина Евса о бомбежках Харькова

Представитель министерства обороны России Игорь Конашенков вчера впервые назвал потери российской армии в ходе первой недели российской агрессии в Украине. По его словам, погибли около пятисот, ранены около 1600 человек.

Даже, если верить данным министерства обороны России, 500 убитых и 1600 раненых – это 2100 человек за неделю. Это потери в 300 человек в день. Это больше 70 убитых в день.

Слова Конашенкова могут означать, что в ответ на сопротивление «бандеровцев» и «батальонов националистов», российская армия готова наносить еще более массированные удары по гражданским объектам в городах, которые она безуспешно пытается захватить. В Киеве минувшей ночью было особенно тяжело.

Жестоким обстрелам в последние дни подвергается и второй по величине город Украины – Харьков. Мы уже не раз рассказывали об этом. Крылатая ракета попала в здание городского совета, обстреляны другие гражданские и военные объекты, но город оказывает упорное сопротивление. И опять встает вопрос, о том, чего добивается российское руководство так жестоко атакуя Харьков, жители которого в основной массе своей говорят по-русски, а пророссийские настроения традиционно сильны. Были сильны, конечно. Если Харьков оказывает упорное сопротивление, то что можно говорить о настроениях в Украине в целом? И неужели все это не было очевидно для тех, кто принимал решение о вторжении? Об этом говорит харьковчанка, поэт Ирина Евса.

Формально в России время мирное, но по отношению к средствам массовой информации, дающим слово тем, кто выражает точку зрения, отличную от «государственной», власти ведут себя как во время войны. В соответствии с решением подконтрольного медиахолдингу «Газпром-медиа» совета директоров «Эха Москвы» вещание «Эха» прекращено. Не выходит в эфир и телеканал «Дождь», его главный редактор Тихон Дзядко уехал из России. Все это при том, что «Дождь» до последнего старался соблюдать установленные Роскомнадзором правила, к примеру, постоянно оговариваясь, что в Украине идет, по версии российских властей, "специальная операция".

Любопытный эпизод произошел на телеканале РБК, во время обсуждения влияния санкций, наложенных на Россию в связи с агрессией в Украине. Российский финансовый аналитик, основатель экспертного клуба SOYUZniki Александр Бутманов в прямом эфире выпил за упокой Фондового рынка России. Это, к слову, и к вопросу о восприятии санкций российскими бизнесменами. Ведущая РБК явно несколько растерялась.

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