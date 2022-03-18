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Время Свободы: Вспомнить опыт партизан. "Рельсовая" война против агрессора

Время Свободы: Вспомнить опыт партизан. "Рельсовая" война против агрессора
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Время Свободы: Вспомнить опыт партизан. "Рельсовая" война против агрессора

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинцев развернуть «рельсовую» войну против российских войск***Прекращение боевых действий в Украине может включать подписание не двустороннего, а многостороннего договора о новых принципах европейской безопасности***Марина Овсянникова рассказала, что не жалеет о проведенной на Первом канале антивоенной акции, несмотря на тяжелые для себя последствия и угрозу безопасности***Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев объявили о создании фонда помощи беженцам с Украины***Обращение Арнольда Шварценеггера к российским солдатам, воюющим в Украине

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