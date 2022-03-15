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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе. Песни украинского сопротивления

Музыка на Свободе. Песни украинского сопротивления
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Музыка на Свободе. Песни украинского сопротивления

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На фоне российской военной агрессии против соседней страны, рок-журналист Артемий Троицкий представляет песни украинских исполнителей-патриотов. Все они откликнулись на трагедию своей родины новыми композициями или каверами старых, уже известных хитов. Никто из них не жалеет горячих слов в отношении Владимира Путина, его режима, да и самой России и российского народа. Этот выпуск "Музыки на Свободе" – с возрастными ограничениями, но без ограничений политических: преступная война делает рок-музыку предельно жёсткой.

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