Поверх барьеров с Иваном Толстым. Рождение чудовищ

"Сон разума рождает чудовищ" - знаменитая картина Гойи. Российская пропаганда накачала головы общества таким угаром ненависти к Украине, что небывалого размаха война кажется многим делом законным. О разных аспектах общественной атмосферы говорят участники передачи - психиатр Андрей Васильев и медиаэксперт Анна Шароградская.
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