"Послали как пушечное мясо". Воюют ли в Украине срочники?

Безуспешные попытки российских войск захватить крупные города Украины продолжаются. А мы продолжаем вести хронику войны, несмотря на закрытие московского бюро Радио Свобода.

Сегодня в выпуске выступление украинского журналиста Павла Казарина, который добровольно записался в отряд территориальной обороны Киева. Вы получите представление о том, какое сопротивление встретят российские войска при попытке штурма украинской столицы.

Война длится уже почти 2 недели, но до сих пор представители российского политического руководства, включая Владимира Путина, не могут внятно ответить на вопрос, какова цель так называемой "специальной операции", которую в России сейчас запрещено называть войной. Даже в захваченных российскими войсками городах безоружные люди, которые по замыслу Кремля, должны были бы цветами встречать своих освободителей, требуют ухода оккупантов.

Российские телеканалы все выходные демонстрировали кадры встречи Владимира Путина с сотрудницами "Аэрофлота", прекратившего международные рейсы из-за санкций, введенных против России в ответ на агрессию в Украине. Путин отрицал участие солдат срочной службы в войне в Украине и планы отравлять их туда. Об обратном говорила в конце прошлой недели говорила сенатор Людмила Нарусова прямо на заседании одного из комитетов Совета Федерации.

Еще одно свидетельство отправки срочников на фронт – встреча губернатора Кузбасса Цивилева с матерями солдат. Вряд ли кто-то может упрекнуть этих женщин в лицемерии.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к россиянам с призывом выходить на улицы, чтобы помешать российской военной агрессии в Украине. В нынешней ситуации Зеленский видит для России шанс существенно изменить ход жизни в стране. Пока еще не самой страшной ценой.

Россияне выходят на антивоенные акции. По данным ОВД-Инфо, число задержанных на них приближается к 14 тысяч человек. Это не менее двух третей из тех, кто решился протестовать против войны в Украине.

Патриарх РПЦ Кирилл в своей проповеди заявил, что нынешняя ситуация, которую он назвал "практически началом военных действий", связана с тем, что некие силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует в Донбассе. Главным тестом на "пропуск" в мир "избыточного потребления, мир видимой "свободы", то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение "гей-парада". "Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру", сказал Кирилл, добавивший: "Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Выступление патриарха комментирует священник Яков Кротов.

Завершает выпуск выступление лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Она говорит о войне, о мире, о мужестве украинского народа перед лицом агрессии.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!