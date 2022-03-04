Борьба с инакомыслием по-путински. Обыски в офисе "Мемориала"

Хроника войны в Украине. Захват Запорожской АЭС; обстрел жилых кварталов Чернигова, жертвами которых стали не менее 50 человек; ход переговоров о прекращении огня; обещание Владимиром Путиным крупных выплат семьям погибших на войне с Украиной военнослужащих на фоне резко ухудшающейся экономической ситуации в России и падения курса рубля; обыски в офисе ликвидированного Верховным судом Международного общества "Мемориал", санкции против "Роскосмоса" и контрсанкции, объявленные Дмитрием Рогозиным.

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