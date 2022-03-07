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Анна Гудым "У меня есть миссия - подарить миру еще одну украинку"

Анна Гудым "У меня есть миссия - подарить миру еще одну украинку"
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Анна Гудым "У меня есть миссия - подарить миру еще одну украинку"

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У моей семьи был предварительный план на худший из случаев. Мы планировали, что будем покидать Украину из-за того, что моя сестра на девятом месяце беременности и ей нужно родить ребенка. Делать это под обстрелами невозможно. Мы ехали двумя машинами: в одной моя сестра, ребенок и я, во второй - мои родители, кот и собаки. Дорога до Тернополя заняла 23 часа. Мама и папа ехали с пониманием того, что они довезут нас до границы и повернуть назад. К моему сожалению, так и случилось.

У моей семьи был предварительный план на худший из случаев. Мы планировали, что будем покидать Украину из-за того, что моя сестра на девятом месяце беременности и ей нужно родить ребенка. Ехали двумя машинами: в одной моя сестра, ребенок и я, во второй - мои родители, кот и собаки. Дорога до Тернополя заняла 23 часа. Мама и папа ехали с пониманием того, что они довезут нас до границы и повернуть назад. К моему сожалению, так и случилось.

В первом эпизоде подкаста «Гуманитарный коридор» свою историю расскажет Анна Гудым, студентка Киевского медицинского университета.

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