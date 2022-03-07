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"Сам Путин сказал <уничтожать>. Вы — враги народа"

"Сам Путин сказал <уничтожать>. Вы — враги народа"
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"Сам Путин сказал <уничтожать>. Вы — враги народа"

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26-летняя москвичка Александра Калужских попала в ОМВД "Братеево" после задержания на антивоенной акции 6 марта. Во время допроса она столкнулась с издевательствами полицейских, которым не понравился ее внешний вид. Ее избили, угрожали пытками электротоком и физической расправой, сломали смартфон. Александре удалось сделать аудиозапись допроса. Всего, по данным ОВД-Инфо, более 4600 человек были задержаны на акциях 6 марта в разных российских городах, а адвокатское сообщество "Апология" сообщает о 30 активистах, которые заявили об избиениях в полиции.

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