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live Время Свободы: Российский снаряд убил бывшего узника Бухенвальда. Такая "денацификация"...

Время Свободы: Российский снаряд убил бывшего узника Бухенвальда. Такая "денацификация"...
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Время Свободы: Российский снаряд убил бывшего узника Бухенвальда. Такая "денацификация"...

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В Харькове российским снарядом убит бывший узник Бухенвальда 96-летний Борис Романченко***Соединенные Штаты предупреждают Китай о серьезных последствиях в случае поддержки российской агрессии против Украины***Власти Испании конфисковывают находящиеся в портах страны яхты, принадлежащие попавшим под санкции российским предпринимателям и государственным чиновникам***Власти России заверяют население, что проблем со снабжением сахаром и гречкой нет, врачи заявляют об острой нехватке импортных лекарств***Скажутся ли результаты войны России против Украины на статусе Абхазии и Южной Осетии?

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