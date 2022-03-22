Время Свободы: Российский снаряд убил бывшего узника Бухенвальда. Такая "денацификация"...

В Харькове российским снарядом убит бывший узник Бухенвальда 96-летний Борис Романченко***Соединенные Штаты предупреждают Китай о серьезных последствиях в случае поддержки российской агрессии против Украины***Власти Испании конфисковывают находящиеся в портах страны яхты, принадлежащие попавшим под санкции российским предпринимателям и государственным чиновникам***Власти России заверяют население, что проблем со снабжением сахаром и гречкой нет, врачи заявляют об острой нехватке импортных лекарств***Скажутся ли результаты войны России против Украины на статусе Абхазии и Южной Осетии?