Дороги к свободе. Россия-Украина: война слов

Украине приходится в чрезвычайных условиях переформатировать медиапространство. Как это происходит? В чем риски для демократически процессов? Собеседники Виталия Портникова - депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий и журналисты Тарас Березовец и Питер Залмаев.