Валерий Балаян: "Я дважды беженец, 8 лет назад мы бежали из Крыма"

Увиденное в Киеве было настолько шокирующим, что у меня отказал инстинкт журналиста. Я оцепенел, когда мы 25 февраля спустились в метро (это был последний день, когда в Киеве работало метро). Сотни людей вповалку лежали на полу, среди них младенцы, дети, собаки, кошки, какие-то птицы. Люди просто бежали спасаться в метро, как бомбоубежище. Режиссер-документалист Валерий Балаян и его дочь Вероника - во втором эпизоде подкаста «Гуманитарный коридор».