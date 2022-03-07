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Валерий Балаян: "Я дважды беженец, 8 лет назад мы бежали из Крыма"

Валерий Балаян: "Я дважды беженец, 8 лет назад мы бежали из Крыма"
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Валерий Балаян: "Я дважды беженец, 8 лет назад мы бежали из Крыма"

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Увиденное в Киеве было настолько шокирующим, что у меня отказал инстинкт журналиста. Я оцепенел, когда мы 25 февраля спустились в метро (это был последний день, когда в Киеве работало метро). Сотни людей вповалку лежали на полу, среди них младенцы, дети, собаки, кошки, какие-то птицы. Люди просто бежали спасаться в метро, как бомбоубежище. Режиссер-документалист Валерий Балаян и его дочь Вероника - во втором эпизоде подкаста «Гуманитарный коридор».

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