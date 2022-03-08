"Путин зря надеется на золотую рыбку" Илья Новиков – о войне в Украине

Оперативная обстановка на фронтах войны, которую Россия ведет против Украины в последние сутки менялась мало, хотя во многих местах идут тяжелые бои. Главной проблемой остается создание гуманитарных коридоров для вывода мирного населения из городов Мариуполь и Волноваха в Донбассе и из Сум. Все эти города подвергаются массированным обстрелам все последние дни со стороны штурмующих их российских войск.

Среди других подразделений Киев обороняет добровольческий медицинский батальон "Госпитальеры", участвовавший и в войне в Донбассе в 2014-15 годах. С одним из волонтеров этого отряда российские чиновники хорошо знакомы: режиссер-документалист Евгений Титаренко в 2017 году своим фильмом о «Госпитальерах» взбудоражил вице-спикера Госдумы России Петра Толстого, министра культуры Владимира Мединского и генпрокурора Юрия Чайку. Все они бросились проверять картину на предмет "экстремизма" после того, как она попала в программу фестиваля "Артдокфест". Фильм в итоге запретили к показу.

26-летняя москвичка Александра Калужских попала в ОМВД "Братеево" после задержания 6 марта. Во время допроса она столкнулась с издевательствами со стороны полицейских. Ее избили, угрожали пытками электротоком и физической расправой, сломали смартфон. Александре удалось сделать аудиозапись допроса. Александру Калужских допрашивают несколько полицейских, которые не скрывают, почему ведут себя так жестоко по отношению к ней.

Из России становится выехать все труднее. Кстати, в контексте происходящего становится более понятным, почему Россия так и не предоставила все документы для одобрения в ВОЗ российской вакцины против ковида "Спутник". Это существенно ограничило число россиян, имеющих право на въезд в страны Шенгенского соглашения. В последние дни фиксируется массовый выезд граждан в России в страны так называемого "ближнего зарубежья". Только в Грузию приехало не менее 25 тысяч человек. Об этом сегодня – тбилисский корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

Вот как объясняет свой отъезд из России в Латвию кинокритик Антон Долин, ставший известным на всю Россию во многом благодаря своим кино-обзорам в передаче "Вечерний Ургант". Эта передача не выходит в эфир с 24 февраля, ее ведущий, Иван Ургант, осудил агрессию против Украины.

Адвокат-правозащитник Илья Новиков находится в осажденном Киеве, который российские войска безуспешно пытаются взять уже две недели. Но говорит он о том, как в сложившейся ситуации стоило бы сейчас действовать Владимиру Путину и о том, что ждет Россию и Украину после окончания российской агрессии.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!