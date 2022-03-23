Время Свободы: Масяня предложила "бункерному Путину" сделать харакири

Российские войска обстреливают Ровенскую область Украины с территории Беларуси***Саммит НАТО рассмотрит предложение Польше о вводе миротворческого контингента в Украину***Защита Алексея Навального обжалует приговор основателю ФБК по делу о махинациях и оскорблении судьи***Против Александра Невзорова возбуждено уголовное дело за его слова о бомбежке роддома в Мариуполе***Очередной эпизод мультсериала «Масяня» посвящен войне России против Украины