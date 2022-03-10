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Украина

"Мы так просто не сдадимся"

"Мы так просто не сдадимся"
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"Мы так просто не сдадимся"

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Одесса и Запорожье готовятся к обороне

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