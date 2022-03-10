Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании

Великобритания ввела санкции против владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и ещё нескольких известных российских бизнесменов и руководителей госкомпаний. Список выложен на сайте британского правительства.

В нём — глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, президент "Транснефти" Николай Токарев, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев.

Совокупный личный капитал попавших под санкции семи россиян составляет порядка 20 миллиардов долларов, передаёт агентство Reuters.

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