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Время Свободы

"До Мариуполя были цветочки. Сейчас, твари, начнется другая война"

Алексей Арестович

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 марта

Хроника войны в Украине. Переговоры в Турции глав МИД России и Украины не принесли существенных результатов. Не менее 3 человек погибли, более 15 ранены в результате обстрела роддома в Мариуполе. Мария Захарова заявляет, что Кремль не ставит перед собой задачу свержения нынешнего украинского правительств. Виктор Шендерович – об уроках, которые Запад должен извлечь из агрессии России против Украины.

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Время Свободы - Темы дня 10.03.2022
by Радио Свобода

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