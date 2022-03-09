"Сатана живет в Кремле". Буба Кикабидзе о войне и о Путине

Мир ждет назначенной на 10 марта встречи глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в надежде на прекращение кровопролития в Украине. А пока обстрелы украинских городов продолжаются, гуманитарные коридоры работают с перебоями, число беженцев превысило 2 миллиона человек.

Даже участники передач, которые ведет кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, задаются теперь вопросом, какие военные и политические задачи должна была решить "специальная военная операция" против Украины. А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова говорит теперь, что Кремль не ставит перед собой задачу свержения нынешней украинской власти, хотя еще недавно Владимир Путин призывал украинских военных совершить государственный переворот, а украинское политическое руководство называл "кучкой наркоманов и неонацистов". Вот мнение военного эксперта из Израиля Якова Кедми.

А вот как заговорил генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Владимир Зеленский, в свою очередь, вновь призвал российских военных уйти из Украины, чтобы избежать плена или гибели.

Завершает сегодняшний выпуск интервью с добрым другом украинского народа, актером и певцом Вахтангом Кикабидзе. Он говорит о войне, об Украине, о Путине и о россиянах.

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