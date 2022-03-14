Новости Свободы. Что происходит

В результате удара по театру в Мариуполе погибли около 300 человек. Новые санкции Запада против России - ЕС сокращает зависимость от поставок газа. Зеленский просит у НАТО оружие. Война в Украине: коллективной вины нет, есть конкретные виновники. Развговор с гостем студии.