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Время Свободы: Время исходить из худшего. Применит ли Путин ядерную бомбу?

Время Свободы: Время исходить из худшего. Применит ли Путин ядерную бомбу?
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Время Свободы: Время исходить из худшего. Применит ли Путин ядерную бомбу?

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Страны НАТО намерены увеличить поставки вооружений Украине, но не будут отправлять туда войска***Насколько серьезны угрозы Владимира Путина применить тактическое ядерное оружие?***По данным ОВД-Инфо, за первый месяц войны России против Украины на антивоенных акциях были задержаны более 15 тысяч россиян***Одесситы не теряют оптимизма даже в военное время***Советы психолога тем, кто испытывает депрессию из-за войны***Дмитрий Медведев уверен, что уехавшие россияне не имеют права критиковать государство, и угрожает им .

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