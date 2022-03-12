Для зверств в Украине. Путин зовет иностранных наемников

Хроника войны, 16 день. Представитель министерства обороны Игорь Конашенков обвиняет "украинских националистов" в том, что они сами обстреляли роддом в Мариуполе, а потом обвинили в этом российские войска. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что роддом - "уже давно" база "националистов", и никаких рожениц там давно нет. Но факты свидетельствуют, что лгут оба. Просто несогласованно.

Кремль нашел еще один "повод" для нападения на Украину. Это "спонсируемые США" лаборатории по производству химического и бактериологического оружия, которое должны разносить по территории России и Беларуси "перелетные птицы, мигрирующие на север и запад.

Ответ Владимира Зеленского: "Я адекватный президент адекватной страны!"

Попытки захвата Киева продолжается. Сегодня в выпуске рассказ об очередном неудавшемся прорыве российской бронетехники.

Владимир Путин считает нарушением международного права набор в украинскую армию добровольцев-иностранцев, готовых помочь Украине защититься от российской агрессии. Но сам зовет наемников в армии "ДНР" и "ЛНР". Министр обороны Шойгу уже отрапортовал о 16 тысячах заявлений, поступивших из стран Ближнего Востока. За идею они собираются воевать, или за деньги - пока непонятно. А вот за что воюют добровольцы украинской армии.

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