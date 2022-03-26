Музыка на Свободе. Классика пафицизма. Артемий Троицкий поднимает флаг мира
Война в Украине сделала актуальной классику антивоенного песенного жанра, и Артемий Троицкий представляет лучшее из накопленного в этом отношении международной музыкальной культурой – в контексте российской военной агрессии. Звучат вечные композиции – от Джона Леннона и The Doors до The Cranberries и Стинга.
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