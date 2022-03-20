Песни сопротивления. Артемий Троицкий – об украинском гневе

В первом из трёх специальных выпусков подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​, на фоне российской военной агрессии против соседней страны, рок-журналист Артемий Троицкий представляет песни украинских исполнителей-патриотов. Все они откликнулись на трагедию своей родины новыми композициями или каверами старых, уже известных хитов. Никто из них не жалеет горячих слов в отношении Владимира Путина, его режима, да и самой России и российского народа. Этот выпуск "Музыки на Свободе" – с возрастными ограничениями, но без ограничений политических: преступная война делает рок-музыку предельно жёсткой.

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Скажу честно и без преувеличений: за 30 с лишним лет непрерывной радиоактивности у меня не было программы столь важной, сложной и эмоционально захватывающей, как эта. Замысел подкаста возник неожиданно, как и сама война России против Украины, но лучше бы, конечно, её вообще не было бы никогда… Однако трагедия произошла, и я, как всякий нормальный человек, имею к ней совершенно чёткое и недвусмысленное отношение: эта неспровоцированная военная агрессия – беззаконие и позор.

Всё, в выпуске представленное, – достойная музыка в исполнении прекрасных артистов

Украинские патриотические и военные песни, как совсем свежие, так и 7–8-летней давности, периода аннексии Крыма и вторжения в Донбасс, я собрал буквально за пару дней. Часть прислал мой киевский знакомый, музыкальный деятель Евгений Кибец, часть мы с женой Верой выудили в сетях. Конечно, это далеко не полная подборка песен сопротивления, но достаточно заметная их часть. Понятно, что чисто музыкальные характеристики в таких случаях отходят на второй план, уступая место эмоциональному накалу – но, поверьте мне: всё, в выпуске представленное, – достойная музыка в исполнении прекрасных артистов.

Война в Украине идёт уже довольно давно, с 2014 года, когда случились аннексия Крыма и российская военная интервенция в Донбассе. Так что песни будут как новые, так и довольно старые. Начну очень торжественно: с гимна Украины, который записали только что, это свежая совсем запись. Записали гимн многие украинские артисты, собрал которых популярнейший музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Запись сделана в марте, уже после начала войны.

Олег Скрипка и другие украинские артисты. Гимн Украïнï

Тарас Чубай – уроженец Львова, родился в 1970 году. Он известен как лидер группы "Плач Иеремии". Не так давно Тарас Чубай записал целый альбом под названием "Наши партизаны".

Тарас Чубай & Скрябин. Нашi партизани

Знаменитая украинская группа "Гайдамаки" – изобретатели стиля "казак-рок". Создана была группа ещё в 1991 году, тогда называлась "Актус", но с 2001 года эти киевляне назвали себя "Гайдамаками". Лидер группы Александр Ермола. Слушаем их запись "Ой, у лузi червона калина". Поют "Гайдамаки" и Таня Матвиенко.

Гайдамакi та Таня Матвiенко. Ой, у лузi червона калина

Riffmaster – "тяжелая" киевская группа, металлическая, гранжевая из города Киева. Честно говоря, раньше я о них ничего не знал. Лидер группы Андрей Антоненко. Существует группа около 20 лет.

Riffmaster с композицией Тихо прийшов, тихо пiшов

Gogol Bordello, пожалуй, из всех постсоветских групп сделали в большом мире самую заметную карьеру. Возглавляет группу Евгений Гудзь, который начинал рокером ещё в родном городе Киеве. Теперь Gogol Bordello – популярная во всём мире, особенно в Северной и в Южной Америке, группа. Совсем недавно они записали в своем стиле (то есть такой ска-панк) песню "Тероборона". Кстати, очень многие украинские музыкант сейчас в этой самой территориальной обороне участвуют – и в обороне, и в патрулях, то есть они тоже встали на защиту своей родины.

Gogol Bordello vs. Cossacks. TerOborona

Многие западные музыканты, артисты, писатели, художники выступили в поддержку Украины. Не только Женя Гудзь, украинец по крови, или звёзды Голливуда Мила Йовович и Мила Кунис, но и люди, у которых нет никаких украинских корней, например, Бенедикт Камбербэтч или Джек Николсон. Начал я выпуск подкаста с Олега Скрипки, в теперь послушаем песню группы "Вопли Видоплясова", в которой солирует сын Скрипки Устим. Песня записана до начала войны, но тем не менее, звучит очень актуально. Песня посвящена украинской молодежи, украинским детям, называется "Мы растём".



Сейчас послушаем своего рода "песню солидарности". Украина граничит с Республикой Беларусь, и Беларусь – страна, находящаяся под пятой диктатора Лукашенко, который подпевает диктатору Путину. В войне России против Украины Беларусь занимает довольно-таки позорную позицию. Белорусская армия пока (по крайней мере) в боевых действиях не участвует, но территория страны предоставлена агрессору. Представляю вам сейчас одну из самых популярных белорусских групп Navi Band, одна, кстати, из моих любимых. Navi Band записали кавер на известную песню знаменитой украинской, львовской группы "Океан Эльзы", песня называется "Обними".

Группа Botashe представляет композицию "ПНХ", основанную на, наверное, главном меме украинского сопротивления российской агрессии. Вы хорошо знаете этот мем, он посвящён русскому военному кораблю. Эта песня просто гениальная: коротенькая, меньше двух минут, но бьет не хуже "Джавелина".

Плейлист первого специального выпуска "Музыки на Свободе":

1. Олег Скрипка и другие украинские артисты. "Гимн Украïнï"

2. Тарас Чубай & Скрябин. "Нашi партизани"

3. Гайдамакi та Таня Матвiенко. "Ой, у лузi червона калина"

4. Орест Лютий. "Ах, Бандера – украïнський апостол"

5. Riffmaster. "Тихо прийшов, тихо пiшов"

6. Христина Соловей. "Украïнська лють"

7. Тартак. "Я не хочу"

8. Kozak System. "Подай зброю"

9. Vivienne Mort. "Пташечка"

10. Анастасiя Дмитрук. "Никогда мы не будем братьями"

11. Андрiй Хливнюк. "Червона калина"

12. Шабля. "Браття украïнцï"

13. Gogol Bordello. TerOborona

14. Воплi Вiдоплясова & Устим. "Ми ростем"

15. Navi Band vs. Океан Эльзи. "Обiйми"

16. Jockii Druce. "Шо ви браття"

17. Тарас Боровок. "Байрактар"

18. Botashe. "ПНХ"

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