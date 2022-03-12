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Российский танк обстреливает жилой дом в Мариуполе

Российский танк обстреливает жилой дом в Мариуполе
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Российский танк обстреливает жилой дом в Мариуполе

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Мариуполь остается в полной блокаде

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