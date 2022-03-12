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Украина
Российский танк обстреливает жилой дом в Мариуполе
3 часа(-ов) назад
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Российский танк обстреливает жилой дом в Мариуполе
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1080p | 34,3MB
Мариуполь остается в полной блокаде
Российский танк обстреливает жилой дом в Мариуполе
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