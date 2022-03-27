Поверх барьеров с Иваном Толстым. Валерия Новодворская

Выпуск "Алфавита инакомыслия" посвящен Валерии Новодворской - наиболее радикальной и последовательной представительнице демократического движения. Она начала свою правозащитную деятельствость в 19 лет, прошла через психушки. Ее отличала несгибаемость взглядов и редкостная гражданская отвага. Программу ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой.