Поверх барьеров с Иваном Толстым. Валерия Новодворская

Выпуск "Алфавита инакомыслия" посвящен Валерии Новодворской - наиболее радикальной и последовательной представительнице демократического движения. Она начала свою правозащитную деятельствость в 19 лет, прошла через психушки. Ее отличала несгибаемость взглядов и редкостная гражданская отвага. Программу ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
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