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Время Свободы: "Демилитаризацию", "денацификацию" мы даже не обсуждаем. Интервью Зеленского российским журналистам

Время Свободы: "Демилитаризацию", "денацификацию" мы даже не обсуждаем. Интервью Зеленского российским журналистам
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Время Свободы: "Демилитаризацию", "денацификацию" мы даже не обсуждаем. Интервью Зеленского российским журналистам

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Владимир Зеленский дал развернутое интервью российским журналистам об отношениях Украины с Россией, положении русского языка в Украине и позиции украинской делегации на мирных переговорах***Министерство обороны России отказывается признать гибель в Украине семи российских генералов, как это утверждают украинские источники***Помощник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал тщательное расследовать обвинения в пытках российских пленных украинскими военнослужащими***Депутат райсовета в Воронежской области Нина Беляева открыто осудила агрессию России против Украины***На церемонии вручения премия «Оскар» была объявлена минута молчания в знак поддержки народа Украины

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