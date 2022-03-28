Время Свободы: "Демилитаризацию", "денацификацию" мы даже не обсуждаем. Интервью Зеленского российским журналистам

Владимир Зеленский дал развернутое интервью российским журналистам об отношениях Украины с Россией, положении русского языка в Украине и позиции украинской делегации на мирных переговорах***Министерство обороны России отказывается признать гибель в Украине семи российских генералов, как это утверждают украинские источники***Помощник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал тщательное расследовать обвинения в пытках российских пленных украинскими военнослужащими***Депутат райсовета в Воронежской области Нина Беляева открыто осудила агрессию России против Украины***На церемонии вручения премия «Оскар» была объявлена минута молчания в знак поддержки народа Украины