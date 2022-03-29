Новости на свободе. Что происходит

Переговоры России и Украины: Киев согласен на нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности. Удар по городу Николаев: 7 погибших, десятки раненых. ООН проверяет видеозаписи обращения с пленными. "Нет оплаты - нет газа" - ультиматум России Европе.